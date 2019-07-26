toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ УПЛ ДИНАМО КИЕВ - ШАХТЕР

Алибеков станет игроком Слована в понедельник

26 июля 23:58 21 Читати українською
Алибеков станет игроком Слована в понедельник
Ахмед Алибеков / Динамо

Хавбек Динамо Ахмед Алибеков начнет сезон в новой команде.

Как сообщалось ранее, полузащитник Динамо Ахмед Алибеков перейдет в чешский Слован Либерец на правах аренды, которая будет рассчитана до конца сезона 2019/2020.

Александрия не смогла подписать Алибекова из-за финансовых недоразумений

Официально о переходе юного полузащитника будет объявлено в понедельник, 29 июля, сообщает Dynamomania.

Напомним, в последнее время Алибеков находился на просмотре в Александрии. Этот клуб также намеревался арендовать динамовца, но переход сорвался.

К слову, в прошлом сезоне в активе Алибекова 4 поединка за главную команду Динамо, 21-летний футболист результативными действиями не отличался.

Динамо у новому сезоні – без Сидорчука, Гармаша, Супряги та ще 7 гравців

blog_ava
Будучность – Заря – 1:3 – видео голов и обзор матча
26 июля
1787
Теги
Динамо Киев Динамо Киев Слован Либерец Слован Либерец Трансферы Ахмед Алибеков Ахмед Алибеков Трансферы Динамо Киев Трансферы чемпионата Украины
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
12
мин
Арсенал
01:00
Фиорентина
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук