Алибеков станет игроком Слована в понедельник

Хавбек Динамо Ахмед Алибеков начнет сезон в новой команде.

Как сообщалось ранее, полузащитник Динамо Ахмед Алибеков перейдет в чешский Слован Либерец на правах аренды, которая будет рассчитана до конца сезона 2019/2020.

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Официально о переходе юного полузащитника будет объявлено в понедельник, 29 июля, сообщает Dynamomania.

Напомним, в последнее время Алибеков находился на просмотре в Александрии. Этот клуб также намеревался арендовать динамовца, но переход сорвался.

К слову, в прошлом сезоне в активе Алибекова 4 поединка за главную команду Динамо, 21-летний футболист результативными действиями не отличался.

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