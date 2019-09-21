Алибеков рассказал об адаптации в чешском чемпионате

Хавбек Динамо Ахмед Алибеков, который сейчас выступает за Слован Либерец, поделился впечатлениями от пребывания в новом клубе.

"Адаптация проходит хорошо. У них футбол отличается, конечно, от украинского. Как по мне, в Чехии более силовой и агрессивный футбол, но тактики в игре больше у наших команд.

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Рад попробовать себя в европейском чемпионате. Другие варианты были, но они не срослись. Слован оказался конкретным и я рад, что в этой команде.

Цель на сезон? Пока что не все так, как хотелось бы. Мы находимся в середине таблицы, но чемпионат ровный и особого отрыва нет, а задача у нас – попасть в зону еврокубков.

Язык? Вскоре Слован планирует предоставить мне преподавателя для изучения чешского языка", – цитирует Алибекова Команда 1.

Напомним, 21-летний хавбек Динамо присоединился к чешскому Словану на правах аренды. В текущем сезоне чемпионата Чехии Ахмед успел провести три матча.

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