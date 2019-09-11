Алибеков рассказал о возможном трансфере в Александрию – игрок присоединился к Словану

Полузащитник Динамо Ахмед Алибеков прокомментировал свой сорванный переход в Александрию.

"Александрия – очень хорошая команда, хороший коллектив, тренер хорошо относился. Я сначала думал, что останусь там, но не сложилось.

Алибеков официально стал игроком Слована Либерец

Поначалу это был единственный вариант. О Чехии никто ничего не говорил. Думал, что там останусь. Говорили с тренером, все было хорошо. Опять же, это у агентов надо спрашивать, почему переход в Александрию не сложился.

Когда появился вариант с Чехией, то подумал, что это же европейский чемпионат, можно попробовать свои силы там", – заявил Алибеков в комментарии для FootballHub.

Напомним, полузащитник Динамо Ахмед Алибеков присоединился к чешскому Словану на правах аренды.

Ротань і його команда: Лунін, Динамо, чемпіони світу – чого чекати від молодіжної збірної України у відборі до Євро-2021