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Алибеков рассказал о возможном трансфере в Александрию – игрок присоединился к Словану

15:45 35 Читати українською
Алибеков рассказал о возможном трансфере в Александрию – игрок присоединился к Словану
Ахмед Алибеков (по центру) / фото ФК Слован

Полузащитник Динамо Ахмед Алибеков прокомментировал свой сорванный переход в Александрию.

"Александрия – очень хорошая команда, хороший коллектив, тренер хорошо относился. Я сначала думал, что останусь там, но не сложилось.

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Поначалу это был единственный вариант. О Чехии никто ничего не говорил. Думал, что там останусь. Говорили с тренером, все было хорошо. Опять же, это у агентов надо спрашивать, почему переход в Александрию не сложился.

Когда появился вариант с Чехией, то подумал, что это же европейский чемпионат, можно попробовать свои силы там", – заявил Алибеков в комментарии для FootballHub.

Напомним, полузащитник Динамо Ахмед Алибеков присоединился к чешскому Словану на правах аренды.

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