Алибеков поехал на сборы с Александрией

Сборная Украины — 18:00 213
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Карпати перемогли збірну України – перша поразка "синьо-жовтих" у Львові, епічний автогол та історичне дежавю
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Маліновський в Аталанті: проти бажання Гасперіні, який не дасть місця в основі, уявна конкуренція з зіркою Серії АИталия — 16:40 673
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"Нас запрошували у кримінальні кола". Кличко-молодший заробляв на Термінаторі, опинявся у нокдаунах і хотів побити братаОвертайм — 13:00 554
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Барселона официально представила Гризманна – форвард выбрал игровой номерИспания — 14 июль 1087
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Малиновский прибыл в Италию для подписания контракта с АталантойИталия — 14 июль 624