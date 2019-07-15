Алибеков поехал на сборы с Александрией

Полузащитник Динамо Ахмед Алибеков может начать новый сезон в другой команде.

В настоящее время 21-летний исполнитель находится на тренировочном сборе с Александрией в Болгарии, сообщает в своем телеграмм-канале журналист Кирилл Крыжановский.

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По информации источника, бронзовый призер прошлого сезона УПЛ планирует арендовать Алибекова до лета следующего года.

В прошлом сезоне Алибеков провел 4 матча за Динамо в чемпионате Украине, не отметившись результативными действиями.

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