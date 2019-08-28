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Алибеков отличился дебютным голом за Слован Либерец и помог команде одержать разгромную победу

22:25 57 Читати українською
Алибеков отличился дебютным голом за Слован Либерец и помог команде одержать разгромную победу
Ахмед Алибеков / Фото официального сайта Слована

Украинский хавбек открыл счет своим мячам в составе чешского клуба.

Кубок Чехии, 1/32 финала

Виктория – Слован Либерец – 2:5

Голы: Печек, 25 Браун, 86 – Чалус, 18 Кошельник, 32, Алибеков, 39, Оскар, 59, Дордич, 71

Команда Алибекова легко разобралась с Викторией, которая играет в третьем по силе дивизионе Чехии. Хавбек, который принадлежит киевскому Динамо, отличился третьим голом Слована в отчетной встрече. Всего либерцы забили пять мячей и уверенно прошли в следующий раунд.

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Этот гол стал дебютным для Алибекова, который присоединился к Словану этим летом на правах аренды с Динамо.

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Теги
Мир Динамо Киев Динамо Киев Слован Либерец Слован Либерец Ахмед Алибеков Ахмед Алибеков Украинцы за рубежом
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