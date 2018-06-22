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Алибеков: Хорошо отношусь к Мораесу

19 июня 21:14 155 Читати українською
Алибеков: Хорошо отношусь к Мораесу
Ахмед Алибеков / соцсети

Полузащитник Динамо Ахмед Алибеков поделился ожиданиями от летних сборов и прокомментировал переход Жуниора Мораеса в Шахтер.

"В этот раз отпуск больше был летом, за месяц отдохнуть успел. Был сначала в Турции, а потом с родителями отдыхал.

Перевели тренироваться с первой командой, давали шанс всем поиграть. И в Кубке выходил, и в чемпионате – конечно, приятно, что дают шанс.

Динамо вышло из отпуска

Сборы - обычное дело. Нужно хорошо потренироваться и подготовиться и лично, и командно, чтобы хорошо провести сезон.

Может быть, болельщики немного расстроились из-за того, что Мораес в Шахтер перешел. Нормально к нему относился и отношусь. Вообще в футболе это, конечно, не обычное дело - когда переходят к главному сопернику. Но это его выбор, ничего по этому поводу сказать не могу", – цитирует Алибекова официальный сайт Динамо.

Теги
Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Жуниор Мораес Жуниор Мораес Ахмед Алибеков Ахмед Алибеков
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