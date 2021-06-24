До 23 июня иранец был единоличным рекордсменом, забив 109 голов за свою сборную. Криштиану Роналду после двух мячей в ворота Франции теперь имеет столько же.

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"Поздравляю Криштиану, который теперь должен забить только один гол, чтобы побить мой мировой рекорд по количеству забитых мячей за сборную. Для меня большая честь, что это замечательное достижение будет принадлежать Роналду – великому чемпиону и заботливому гуманисту, который вдохновляет людей и влияет на жизнь во всем мире. Вперед!" – написал 52-летний Даеи в Instagram.

В 1/8 финала чемпионата Европы Португалия встретится с Бельгией.

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