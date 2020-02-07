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Реал Мадрид – Реал Сосьедад: Альгасиль оценил фантастическую победу басков на Бернабеу

12:27 45 Читати українською
Реал Мадрид – Реал Сосьедад: Альгасиль оценил фантастическую победу басков на Бернабеу
Реал Сосьедад после триумфа в 1/4 Кубка Испании / Твиттер ФК Реал Сосьедад

Главный тренер Реал Сосьедада Иманоль Альгасиль поделился эмоциями после победы в четвертьфинале Кубка Испании над Реалом (4:3).

59’ Марсело
81’ Родриго Силва де Гоис
90+3’ Начо
 
Мартин Эдегор 22’
Александр Исак 54’
Александр Исак 56’
Микель Мерино 69’
Андони Горосабель 90+5’
22’ Мартин Эдегор
54’ Александр Исак
56’ Александр Исак
59’ Марсело
69’ Микель Мерино
81’ Родриго Силва де Гоис
90+3’ Начо
90+5’ Андони Горосабель

"Хоть мы и приехали с намерением сыграть так... Просто представьте, как мы себя чувствуем. Фанаты заслужили это. Мы 32 года не выходили в полуфинал.

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Я говорил, что мы приехали побеждать. Так и произошло. Мы очень счастливы. Этот триумф много значит: перед полным Бернабеу, перед такой командой мы устроили настоящий спектакль. Можете представить, как мы гордимся собой.

Мы понимали, что Реал попытается перевернуть игру при счете 4:1. Мы знали, что Реал может изменить ход матча, поэтому пока не дали свисток... Выиграть здесь непросто", – цитирует Альгасиля Marca.

Напомним, "сливочные" на своем поле уступили Реал Сосьедаду со счетом 3:4 и вылетел из дальнейшего розыгрыша турнира. Кроме "бело-голубых" в полуфинал вышли также Гранада, Мирандес и Атлетик.

Реал бесславно вылетел из Кубка Испании, уступив Реал Сосьедаду в матче с семью голами

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