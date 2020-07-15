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Альфонсо Дэвис признан самым быстрым футболистом 2020 года – Роналду с достойным результатом не попал даже в топ-5

13:41 - Читати українською
Альфонсо Дэвис признан самым быстрым футболистом 2020 года – Роналду с достойным результатом не попал даже в топ-5
Альфонсо Дэвис / Getty Images

Защитник Баварии Альфонсо Дэвис подтвердил свое реноме настоящей ракеты.

Молодой канадец стал самым быстрым футболистом 2020 года по версии Globe Soccer Awards.

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Дэвис развил огромные 36,51 км/ч, но Ашрафу Хакими не хватило совсем мало – 36,48 км/ч. Тройку замкнул мощный Адама Траоре, а Мбаппе и Холанд поделили 4-5 место. Криштиану Роналду в свои 35 показал феноменальные 34,6 км/ч, однако этого оказалось недостаточно, чтобы конкурировать с реактивной молодежью.

Добавим, что Дэвис стал одним из главных открытий сезона – 40 поединков за Баварию, 3 гола и 9 ассистов.

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Теги
Италия Германия Ашраф Ашраф Хакими Альфонсо Альфонсо Дэвис Эрлинг Эрлинг Холанд Криштиану Криштиану Роналду Адама Адама Траоре Килиан Килиан Мбаппе
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