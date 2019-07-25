Аленья резко раскритиковал руководство Барселоны – хавбеку не понравилось решение отдать его номер де Йонгу

Хавбек Карлес Аленья не захотел мириться с тем, что клуб принес в жертву его интересы ради нидерландца.

Барселона отдала 21-й номер де Йонгу без ведома испанца, информирует AS.

Де Йонг забрал номер другого игрока Барселоны

"Я очень разочарован действиями руководства, в клубе сложилась неприятная ситуация", – так Аленья прокомментировал решение отдать его номер экс-игроку Аякса. "Блаугранас" заранее пообещали де Йонгу его любимые цифры, даже не поинтересовавшись мнением собственного воспитанника. Также Аленья добавил, что к самому Фрэнки претензий у него нет – голландец лично подошел к нему и спросил разрешения на номер.

Напомним, Барса заплатила Аяксу за трансфер де Йонга 75 млн евро.

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