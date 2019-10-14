Алексис вылетел на 2-3 месяца, – наставник сборной Чили

Главный тренер чилийской национальной команды Рейнальдо Руэда поделился информацией о состоянии здоровья форварда миланского Интера Алексиса Санчеса.

"Ему может потребоваться операция. Интер примет решение по этому поводу.

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На восстановление может уйти два или три месяца. Досадно, ведь он начал играть за Интер, выходил на поле в Лиге чемпионов. Он был счастливым и сверхмотивированным", – приводит слова Руэды Football Italia.

Напомним, что Алексис Санчес получил травму в спарринге чилийской сборной против Колумбии (0:0) в субботу. Нынешний сезон нападающий проводит на Джузеппе Меацца на правах аренды из Манчестер Юнайтед. В его активе 4 матча во всех турнирах, в которых 30-летний чилиец забил 1 мяч.

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