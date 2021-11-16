Марсель заинтересован в подписании ветерана, утверждает Fichajes.net.

Жемчужина Лиги 1 заинтересовал трио грандов Европы

Инициатором потенциального перехода Санчеса является наставник провансальцев Хорхе Сампаоли. Олимпик якобы готов арендовать чилийца и взять на себя его оклад в размере 8 млн евро в год. Интер не будет препятствовать трансферу, поскольку опытный форвард не входит в планы Симоне Индзаги.

В нынешнем сезоне Алексис Санчес провел 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 1 мяч и оформил 2 ассиста.

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