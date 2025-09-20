В рамках субботней программы 5-го тура Ла Лиги 2025/26 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Испании 2025/26, 5-й тур

Алавес – Севилья – 1:2

Голы: Висенте, 17 (пен) – Варгас, 10, Санчес, 67

Вильяреал – Осасуна – 2:1

Голы: Микаутадзе, 69, Гуэ, 86 – Будимир, 45+6 (пен)

Удаления: Розье, 40 (Осасуна)

Ванат пережил ужас в дебюте на Монтильиви – Жирона вдевятером потерпела унижение, украинец почти не касался мяча

Севилья одержала вторую победу в сезоне, одолев Алавес в столице Страны Басков. Андалусийцы вышли вперед уже на 10-й минуте в результате прорыва Варгаса, которому удалось устоять на ногах после подножки и вбить под левую стойку метров с 20-ти.

Хозяева отыгрались с пенальти уже на 17-й. Его реализовал Висенте, но последнее слово в целом скучном матче осталось за "рохибланкос". На 67-й минуте гости организовали комбинацию с прострелом, который замкнул Алексис Санчес – это его первый гол после возвращения в Ла Лигу. Неделю назад он отметил свой камбэк ассистом.

В параллельной встрече Вильяреал дома победил Осасуну, хотя наваррцы начали встречу значительно лучше. В частности, крутые моменты упустили Муньос и Хуан Крус.

На 40-й же минуте Розье оставил памплонцев в меньшинстве, получив вторую желтую – что не помешало открыть счет с пенальти. Его в своем 200-м матче в Ла Лиге реализовал Будимир. 0:1. Именно с этим счетом команды отправились отдыхать.

"Желтая субмарина" оказывала давление и до перерыва, однако необходимость отыгрываться заставила поднять темп. Эррера выполнил колоссальный объем работы в воротах Осасуны. В частности, он парировал чрезвычайно сложные удары в исполнении Ахомаша и Наварро:

Впрочем, спасти от голов Микаутадзе и Гуэ ему не удалось. Жорж на 69-й минуте замкнул подачу экс-"горняка" Манора Соломона:

Гуйе же на 86-й минуте нанес мощный выстрел с дистанции – рикошетом от партнера мяч ушел в противоход голкиперу. 2:1!

Этот гол оказался победным, благодаря чему "желтая субмарина" поднялась в топ-3 Ла Лиги.

Реал с шедеврами Милитао и Мбаппе продолжил победную серию – Эспаньол впервые проиграл в Ла Лиге, Беллингем вернулся