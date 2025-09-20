Алексис Санчес забил победный гол Севильи, экс-вингер Шахтера ассистировал за Вильяреал – "подводники" дожали Осасуну
В рамках субботней программы 5-го тура Ла Лиги 2025/26 было проведено несколько матчей. Отчет о них читайте на "Футбол 24".
Чемпионат Испании 2025/26, 5-й тур
Алавес – Севилья – 1:2
Голы: Висенте, 17 (пен) – Варгас, 10, Санчес, 67
Вильяреал – Осасуна – 2:1
Голы: Микаутадзе, 69, Гуэ, 86 – Будимир, 45+6 (пен)
Удаления: Розье, 40 (Осасуна)
Ванат пережил ужас в дебюте на Монтильиви – Жирона вдевятером потерпела унижение, украинец почти не касался мяча
Севилья одержала вторую победу в сезоне, одолев Алавес в столице Страны Басков. Андалусийцы вышли вперед уже на 10-й минуте в результате прорыва Варгаса, которому удалось устоять на ногах после подножки и вбить под левую стойку метров с 20-ти.
Хозяева отыгрались с пенальти уже на 17-й. Его реализовал Висенте, но последнее слово в целом скучном матче осталось за "рохибланкос". На 67-й минуте гости организовали комбинацию с прострелом, который замкнул Алексис Санчес – это его первый гол после возвращения в Ла Лигу. Неделю назад он отметил свой камбэк ассистом.
В параллельной встрече Вильяреал дома победил Осасуну, хотя наваррцы начали встречу значительно лучше. В частности, крутые моменты упустили Муньос и Хуан Крус.
¡La tuvo Juan Cruz en los primeros minutos de partido!#VillarrealOsasuna | #LaLigaHighlights | @LaLiga pic.twitter.com/lCO7Gl4Tw4- К.А. ОСАСУНА (@Osasuna) 20 сентября, 2025 г
26' | Víctor tuvo en sus botas una gran ocasión (0-0).#VillarrealOsasuna | #LaLigaHighlights | @LaLiga pic.twitter.com/j97vdLWOVU- К.А. ОСАСУНА (@Osasuna) 20 сентября, 2025
На 40-й же минуте Розье оставил памплонцев в меньшинстве, получив вторую желтую – что не помешало открыть счет с пенальти. Его в своем 200-м матче в Ла Лиге реализовал Будимир. 0:1. Именно с этим счетом команды отправились отдыхать.
"Желтая субмарина" оказывала давление и до перерыва, однако необходимость отыгрываться заставила поднять темп. Эррера выполнил колоссальный объем работы в воротах Осасуны. В частности, он парировал чрезвычайно сложные удары в исполнении Ахомаша и Наварро:
Lo de Sergio Herrera con el 0-0#VillarrealOsasuna | #LaLigaHighlights | @LaLiga pic.twitter.com/xnCfhkiQ5s- К.А. ОСАСУНА (@Osasuna) 20 сентября, 2025
¡VUELO SIN MOTOR de @SergioHerrera!@Osasuna | LALIGAHighlights pic.twitter.com/OAiicVqCGZ- ЛАЛИГА (@LaLiga) September 20, 2025
Впрочем, спасти от голов Микаутадзе и Гуэ ему не удалось. Жорж на 69-й минуте замкнул подачу экс-"горняка" Манора Соломона:
Гуйе же на 86-й минуте нанес мощный выстрел с дистанции – рикошетом от партнера мяч ушел в противоход голкиперу. 2:1!
Этот гол оказался победным, благодаря чему "желтая субмарина" поднялась в топ-3 Ла Лиги.
Реал с шедеврами Милитао и Мбаппе продолжил победную серию – Эспаньол впервые проиграл в Ла Лиге, Беллингем вернулся