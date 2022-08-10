Провансальский клуб официально подтвердил договоренность с 33-летним чилийцем, который перед этим расторг контракт с Интером и стал свободным агентом.

Рома продала своего лидера Марселю – фанаты провансальцев в ярости из-за "темного" прошлого игрока

Миланцы досрочно выплатили Санчесу 5 миллионов евро за последний год контракта. В Марселе нападающий будет получать всего 2,5 миллиона за сезон. Контракт рассчитан на год, но с возможностью продления еще на один. В прошлом сезоне Алексис отыграл за Интер 38 матчей, оформив 9+5.

Смешной эпизод произошел на презентации именитого новичка перед фанатами Марселя. Санчес хотел совершить эффектный забег, но поскользнулся и чуть не получил травму.

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