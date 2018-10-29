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Алексис Санчес не перейдет в ПСЖ из-за финансового фэйр-плей

27 октября 13:10 85 Читати українською
Алексис Санчес не перейдет в ПСЖ из-за финансового фэйр-плей
Алексис Санчес / фото: Daily Star

ПСЖ не сможет подписать нападающего Манчестер Юнайтед Алексиса Санчеса в ближайшее трансферное окно.

Форвард Манчестер Юнайтед Алексис Санчес не сможет перейти в ПСЖ в зимнее трансферное окно, несмотря на наличие такого желания у чилийского нападающего.

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Учитывая проблемы парижан с финансовым фэйр-плей, приоритетом клуба является подписание звездного исполнителя на позицию полузащитника, а не вингера или форварда. Кроме того, ПСЖ в связи с тем же же fair play пока не может себе позволить трансфер Алексиса, который, к тому же, получает в МЮ немаленькую зарплату (более 15 млн фунтов), сообщает Le10Sport.

Напомним, Алексис Санчес перешел в МЮ из Арсенала в начале 2017 года, однако в этом сезоне чилиец потерял статус основого игрока команды. Недавно сообщалось о желании Алексиса сменить клуб, а одним из вариантов называли именно ПСЖ.

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