Севилья на своем официальном сайте объявила о подписании Алексиса Санчеса. 36-летний чилиец перешел из Удинезе на правах свободного агента и поставил подпись под однолетним соглашением.

Трансфер Ляпорта в Атлетик был отменен – Аль-Наср прислал документы с опозданием

Севилья стала для Алексиса 10-м клубом в карьере после Кобрелоа, Удинезе, Коло-Коло, Ривер Плейт, Барселоны, Арсенала, Манчестер Юнайтед, Интера и Марселя. Санчес является рекордсменом по количеству матчей за сборную Чили (168), за которую забил 51 гол.

Напомним, что Севилья выиграла 8 еврокубков: 7 раз команда становилась победителем Кубка УЕФА/Лиги Европы и еще один раз выиграла Суперкубок УЕФА.

Вильяреал на последних минутах потерял очки с Сельтой, Атлетик удержал победу над Бетисом