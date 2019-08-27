Алексис Санчес близок к Интеру – известна сумма сделки

Интер подпишет еще одного новичка – переговоры по переходу Алексиса Санчеса находятся на завершающей стадии.

Алексис Санчес продолжит карьеру в Италии. Представители Интера сейчас находятся в Англии, где согласовывают последние детали по переходу 30-летнего чилийца с агентом игрока Фернандо Фелисевичем.

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Ожидается, что "нерадзурри" арендуют Санчеса с правом выкупа за 15 млн евро. Также Интер будет платить 5 млн из зарплаты чилийца, которая составляет 12 млн евро, сообщает Gazzetta dello Sport.

Очевидно, нападающий МЮ повторит путь Ромелу Лукаку, который в этом году также перешел в ряды миланского клуба. К слову, контракт Алексиса с Манчестер Юнайтед действует до 30 июня 2022 года. В текущем сезоне чилиец еще не сыграл ни минуты.

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