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Алексис должен был остаться в Арсенале, – Пирес

25 октября 17:07 131 Читати українською
Алексис должен был остаться в Арсенале, – Пирес
Алексис Санчес / Sky Sports

Экс-игрок Арсенала Робер Пирес прокомментировал игровые и человеческие качества форварда Манчестер Юнайтед Алексиса Санчеса.

"Алексис прекрасный игрок, но я также знаю его как человека и могу сказать, что мне очень нравилось знать его, он мой друг. Он выделяется своим профессионализмом и помог Арсеналу выиграть несколько трофеев.

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Если честно, переход в Юнайтед меня удивил. Как по мне, Санчес должен был остаться в Арсенале, где он был одной из наших звезд.

Я не знаю, мог ли он сказать МЮ "нет", но я думаю, что стиль игры "канониров" ему подходит больше. Но надо уважать его решение", – сказал Пирес El Mercurio.

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Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Арсенал Арсенал Алексис Санчес Алексис Санчес Робер Пирес Робер Пирес
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