Голкипер Шахтера Алексей Шевченко рассказал, как приходил в себя от недавней травмы и озвучил готовность к поединку чемпионата Украины против Зари.

"У меня были гематомы на обеих ногах, долго не могли рассосаться. Помогали врачи, и почти месяц я не тренировался. Сейчас все хорошо, травма уже не беспокоит. Радуюсь, что наконец провел первую тренировку и стал работать с мячами.

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Настрой на поединок против Зари? Настроение всегда боевой. Сейчас нагрузки тяжелые, но потом будет легче. Заря неудачно начала сезон, однако на Шахтер каждая команда настраивается очень серьезно, поэтому легкой игры вероятно не будет. Понимаем это и готовимся ответственно", – поделился Шевченко в комментарии Shakhtar News.

Отметим, что Алексей очень редко получал место в воротах Шахтера в прошлом сезоне, сыграв лишь в 2 матчах УПЛ.

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