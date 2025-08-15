После поединка УПЛ против Кудривки Александрия применила дисциплинарные меры в отношении двух ключевых игроков команды – защитника Мигеля Кампуша и хавбека-капитана Кирилла Ковальца, сообщает журналист Игорь Бурбас.

Экс-наставник Зари возглавил академию Александрии

По информации источника, обоих игроков отстранены от первой команды и переведены в дубль до принятия окончательного решения относительно их дальнейшей судьбы в клубе.

Интересно, что Кампуш получил от УАФ дисквалификацию на пять матчей из-за удара соперника ногой. Александрия продолжает переживать непростой старт сезона: команда вылетела из еврокубков и потерпела два поражения в Премьер-лиге.

Оболонь одержала сенсационную победу над Александрией – Суханов забил шедевральный гол с 40 метров