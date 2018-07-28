Александрия – Заря: анонс матча УПЛ

Александрия дома принимает Зарю в рамках 2-го тура УПЛ. Анонс матча читайте на Футбол 24.

Александрия – Заря

28 июля, 17:00, Александрия, КСК "Ника"

Главный арбитр: Евгений Арановский

Телетрансляция на канале "Футбол 2". Текстовую онлайн-трансляцию читайте на сайте "Футбол 24".

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Александрия в новом сезоне не обременена еврокубковыми матчами, однако вряд ли руководство клуба и тренерский штаб довольны такой ситуацией. Достаточно уверенная выездная победа над Карпатами и классный второй круг предыдущего чемпионата дали некоторый намёк на возможность завоевания александрийцами места в зоне Лиги Европы, однако свои амбиции нужно подтверждать в ключевых матчах – в частности, против Зари. Именно эта игра во многом продемонстрирует, что собой представляет нынешняя команда Шарана.

Статистика противостояния: 18 матчей, 7 побед Александрии, 5 ничьих, 6 побед Зари, разница мячей 20-15. В Премьер-лиге – 10 матчей (+3, =4, -3, 9-9)

Заря вошла в сезон, одержав волевую победу над Мариуполем, однако данный матч оставил много вопросов относительно формы луганчан. С одной стороны, три очка подопечные Юрия Вернидуба добыли по делу, создав достаточное количество моментов, однако с другой – Мариуполь проиграл только из-за ужасной обрезки у своих ворот. Впрочем, делать выводы по игре при 30-градусной жаре трудно, поэтому матч против Александрии принимает еще более важное значение для Зари. Кроме набора очков, Юрий Вернидуб должен идентифицировать проблемы в игре (если они действительно есть), ведь до старта в еврокубках осталось менее двух недель.

"Изюминки"

– Александрия продолжает рекордную серию матчей без поражений в Премьер-лиге: 13 игр: 8 побед, 5 ничьих

– Александрия не побеждает Зарю в 4-х подряд матчах чемпионата: 3 ничьи и поражение.

– 250-й матч в Премьер-лиге может провести капитан Зари Никита Каменюка.

Кадровая ситуация благоприятна для обеих команд – в их составе нет ни травмированных, ни дисквалифицированных. Вряд ли наставники станут делать какие-то серьезные изменения после побед в первом туре, однако выход Задераки и Пономаря у Александрии и Рафаэля да Силвы у Зари вполне вероятны. Все эти игроки хорошо проявили себя во вторых таймах, повысив темп и переломив ход игры – когда, как не сейчас давать шансы запасным?

Предыдущий матч

29.10.2017. 14-й тур чемпионата Украины-2017/2018

Заря – Александрия – 2:2

Голы: 1:0 - Юри Фрейтас (11), 2:0 – А. Громов (34), 2:1 - С. Старенький (54), 2:2 – В. Бондаренко (70).

Ориентировочные составы на матч Александрия – Заря:

Александрия: Панькив, Бацула, Бондаренко, Шендрик, Пашаев, Задерака, Запорожан, Банада, Цуриков, Ситало, Пономарь.

Заря: Махарадзе, Чеберко, Вернидуб, Сваток, Каменюка, Гордиенко, Харатин, Рафаэль да Силва, Кочергин, Караваев, Громов.