"После игры с Шахтером мы начинаем реконструкцию газона, покрытия. Тот газон, который был, ему уже более 10 лет, он был сделан еще по старой технологии.

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Сейчас это будет новый качественный газон. Если все будет хорошо, а все будет хорошо, сначала чемпионата команда будет играть на новом качественном покрытии", – заявил Китаев в эфире Футбол News.

К слову, встреча с Шахтером состоится 25 апреля. Интересно, что после него у команды Шарана есть еще один домашний матч против Колоса. Место его проведения пока неизвестно.

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