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Александрия заявила Бухала на сезон УПЛ 2018/19

15:36 10 Читати українською
Александрия заявила Бухала на сезон УПЛ 2018/19
Глеб Бухал / ФК Александрия

Александрия включила в заявку на УПЛ сезона 2018/2019 защитника Глеба Бухала.

УПЛ на своем официальном сайте опубликовала заявку Александрии на сезон 2018/2019.

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В списке присутствует защитник Глеб Бухал, выступавший за команду Шарана во второй части сезона 2017/2018.

Ранее сообщалось, что футболист покинет команду по окончании прошлого сезона.

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