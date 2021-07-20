Сразу двое новичков присоединились к команде Юрия Гуры, информирует официальный сайт "желто-черных". Нападающий Владимир Одарюк пришел свободным агентом и подписал контракт на год, а защитника Андрея Цурикова на такой же срок арендовали у Металлиста.

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В прошлом сезоне Одарюк выступал за Николаев – 27 матчей и 7 голов в рамках Первой лиги. Цуриков играл за СК Днепр-1, а в июне этого года подписал контракт с Металлистом. Защитник продержался в Харькове всего месяц и теперь снова будет играть в УПЛ. Ранее он защищал цвета Металлурга З, Динамо, Говерлы и той же Александрии.

Напомним, "желто-черные" начнут новый сезон 25 июля гостевым матчем против Зари.

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