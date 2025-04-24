Бразильский вингер, который в этом сезоне, вероятно, уже не сыграет за клуб из-за травмы спины, будет выставлен на трансфер, сообщает INSIDE UPL. Александрия привлечет Беззеру к матчам квалификации еврокубков, чтобы показать его на международной арене и заинтересовать потенциальных покупателей.

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Клуб хочет заработать рекордную сумму на трансфере игрока, "горожане" планируют получить за бразильца сумму от трех миллионов евро. Пока нет конкретных команд, которые интересуются полузащитником, однако ожидается, что предложения появятся после игр Александрии в еврокубках.

К слову, в этом сезоне Хуан Беззера провел 26 матчей за клуб, забил 6 голов и отдал 5 ассистов. Контракт 22-летнего игрока рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость бразильца в полтора миллиона евро.

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