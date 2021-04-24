Полузащитник Шахтера Майкон рассказал о подготовке к поединку 23-го тура УПЛ с командой Владимира Шарана.

"Ожидаем хорошей игры, хотим провести отличный матч и добиться победы. Подготовка проходит очень серьезно, мы все заинтересованы в том, чтобы помочь команде наилучшим образом. Знаем, что ситуация в чемпионате непростая, но постараемся бороться до конца.

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Прекрасно знаем, что Александрия – это команда, которая всегда заставляет нас попотеть. Матчи в Александрии всегда даются непросто. Мы должны продемонстрировать качественную игру и привезти победные три очка.

Задачи Шахтера в заключительных турах чемпионата неизменны – выиграть во всех матчах. Несмотря на то, что титул уже практически недосягаем, мы будем всегда играть на победу", – сказал Майкон в комментарии Shakhtar News.

Напомним, Шахтер после 22-х туров идет в турнирной таблице УПЛ вторым, отставая от Динамо на 10 очков.

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