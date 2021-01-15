В лагерь команды вернулись защитник Дмитрий Семенов и хавбек Кирилл Дрышлюк, сообщает официальный сайт "желто-черных".

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Оба выступали в Латвии. Семенов с марта прошлого года защищал цвета Елгавы – 19 матчей без результативных действий. Чемпион мира U-20 Дрышлюк столько же времени провел в юрмальском Спартаксе – 25 матчей, один гол и 5 ассистов.

Напомним, Александрия ушла зимовать восьмой в турнирной таблице УПЛ. В активе команды Шарана 16 очков.

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