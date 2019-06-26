Александрия в невероятном матче уступила команде из третьего дивизиона Германии – видео голов и обзор матча

Александрия в первом матче летнего сбора не смогла справиться с немецким Юрдингеном. Смотрите видео голов и обзор матча.

Товарищеские матчи

Юрдинген – Александрия – 4:3

Голы: 33, Байстер, 56, Пик, 66, 71 – Довгий, 5, Безбородько, 6, Задерака, 82

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Александрия в первом матче летнего сбора в Нидерландах встретилась с представителем 3 дивизиона Германии Юрдингеном. Подопечные Владимира Шарана живо начали поединок, забив 2 быстрых гола усилиями Алексея Довгого и Дениса Безбородко, но затем немцы осуществили феерический камбэк, на который "желто-черные" ответили лишь точным ударом Максима Задераки.

В следующем матче Александрия встретится с Андерлехтом, за который выступает Евгений Макаренко.

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