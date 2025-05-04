После вылета из Кубка Украины Полесью необходимо максимально сосредоточиться на заключительных поединках УПЛ, ведь конкуренты активно давят, а беспроигрышная серия "волков" в чемпионате составляет уже 5 матчей подряд. На прошлой неделе Александрия впервые за 6 лет смогла гарантировать себе медали отечественного первенства, ведь вместе с Динамо и Шахтером продолжает выяснять, кто какие места займет по итогам УПЛ. Однако, чтобы горожане могли написать новую страницу своей истории и завоевать серебро, им нужно побеждать, чтобы оторваться от Шахтера.

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Уже на 8-й минуте матча болельщики стали свидетелями интригующего момента: Сарапий в штрафной площади зацепил ногу Кравченко, и Балакин, который находился рядом с эпизодом, указал на отметку. Однако после просмотра VAR Балакин отменил свое предыдущее решение.

На экваторе первого тайма Калюжный получил рассечение в результате столкновения. Однако уже через мгновение именно "супер Иван" открыл счет: Цара на левом фланге обыгрался с Мартынюком и прострелил на свободного Калюжного, который пробил по воротам – мяч рикошетом от Кудрика и стойки оказался в сетке – 0:1!

Уже потом затяжная атака хозяев завершилась голом. Назаренко навесил в центр штрафной, где Гуцуляк попытался пробить, однако после рикошета от Шабанова мяч оказался у Батисты. Форвард из пределов вратарской площадки переправил круглого в сетку – Полесье сравнивает счет.

Второй тайм поединка ознаменовался интересным эпизодом. Второе противоборство с Царою завершилось для Майсурадзе второй желтой карточкой, превратившейся в красную. Таким образом, Полесье осталось вдесятером. Несмотря на численное преимущество Александрии, именно подопечные Ашура имели хороший момент, но Ермаков совершил сейв после удара Батисты во время выхода один на один.

Александрия долго не могла воспользоваться преимуществом, однако на 78-й минуте это удалось. Затяжная атака гостей, в которой Кравченко подал на дальнюю, а Цара коленом переправил мяч точно в дальний угол – 1:2!

Александрия остановилась на двух забитых мячах. Сейчас подопечные Ротаня занимают второе место с 63 очками, а вот Полесье – четвертое с 43 баллами.

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