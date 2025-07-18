В четверг, 17 июля, состоялся ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы между Партизаном и АЕК из Ларнаки (2:1). Читайте подробности на "Футбол 24".

Партизан – АЕК (Ларнака) / И. Веселинов и М. Рашић / Sportski žurnal

Лига Европы, 1-й квалификационный раунд (ответный матч). П первый матч – 0:1

Партизан – АЕК (Ларнака) – 2:1 (по пенальти – 5:6)

Голы: Угрешич, 69, Йованович, 118 – Понс, 104

На 90+3-й минуте Ангельски (АЕК) не реализовал пенальти (вратарь)

В первом матче между этими командами победу праздновал АЕК – благодаря единственному голу Энцо Кабреры. Перед ответным матчем стало известно, что лучший бомбардир киприотов не сможет сыграть из-за травмы – его место занял поляк Кароль Ангельски, который в компенсированное время в Ларнаке пробил в перекладину.

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В отсутствие Кабреры АЕК не стал сосредотачиваться исключительно на защите добытого преимущества. У того же Ангельски был невероятный шанс забить на 27-й минуте, но форвард не попал в пустые ворота.

Однако в целом у Партизана было преимущество, которое сербы смогли реализовать лишь на 69-й минуте – благодаря розыгрышу углового. Секо обвел вратаря и отдал пас Угрешичу – и 18-летний талантливый полузащитник не промахнулся.

АЕК мог избежать дополнительного времени, реализуй пенальти. Однако Ангельски промахнулся и здесь – на 90+3-й минуте поляк не смог переиграть вратаря Милошевича.

В конце концов киприоты сравняли счет на 104-й минуте – Пепе Понс откликнулся на пас партнера в чужой штрафной площади. Однако последнее слово осталось за хозяевами: Душан Йованович на 118-й минуте пробил из пределов штрафной площади – мяч не без рикошета пролетел мимо голкипера.

В итоге победитель определился в серии пенальти: Партизан реализовал 5 попыток из 8, АЕК – на одну больше.

АЕК продолжит участвовать в квалификации Лиги Европы, а Партизан вылетел в квалификацию Лиги конференций. Там сербы сыграют с Александрией.

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