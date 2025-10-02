Пресс-служба "горожан" сообщила об уходе Виктора Бицюры с должности главного тренера Александрии-2. Специалист останется работать в структуре клуба, но пока неизвестно, какие функции он будет выполнять.

Шаран может сенсационно вернуться в Александрию – известный тренер получит новую роль

"Спасибо Виктору Григорьевичу за его добросовестный и преданный труд в течение времени, который он провел во главе юношеской команды и дублирующего состава. Его вклад был важной частью истории Александрии".

Желаем успехов в дальнейшей работе, новых профессиональных свершений и побед на его новом этапе карьеры в структуре нашего клуба!", – говорится в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что новым главным тренером Александрии-2 станет Владимир Шаран. Сейчас эта команда занимает 5-е место в группе Б Второй лиги, набрав 16 очков в десяти турах.

Александрия удержала минимальную победу над Полтавой