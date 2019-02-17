Александрия уступила в спарринге Шахтеру Солигорск

Александрия потерпела поражение в контрольном матче с белорусским Шахтером Солигорск.

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Александрия – Шахтар С – 0:1

Гол: Баланович, 67

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Александрия встретилась в контрольном матче с Шахтером Солигорск. В первом тайме обе команды заработали удаление на 29-й минуте встречи после столкновения между Артемом Полярусом и Игорем Бурком. На 67-й минуте Сергей Баланович забил единственный гол во встрече.