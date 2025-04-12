В поединке 24-го тура УПЛ Рух на своем поле расписал боевую ничью с Александрией (1:1). Читайте отчет об игре на "Футбол 24".

УПЛ, 24-й тур

Рух – Александрия – 1:1

Голы: Фаал, 66 – Мишнев, 43

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Александрия продолжает погоню за Динамо в надежде побороться за золото УПЛ. Расстояние от лидера составляло всего 4 очка, а впереди у киевлян Классическое, поэтому шансы у команды Руслана Ротаня зацепиться за чемпионство сохранялись. Однако, при этом, надо было не оступиться самому, и одерживать победы в своих матчах.

В этом туре соперником александрийцев стал грозный когда-то Рух. Подопечные Виталия Пономарева откровенно сдали после новостей об объединении с Карпатами – в 2025-м году "желто-черные" добыли лишь 6 баллов в 6 матчах. Однако желание львовян доказать свою профпригодность и отобрать очки у одного из лидеров никто не отменял. Интересно, что Рух оставался единственной командой, которая никогда не проигрывала Александрии в УПЛ.

Уже на старте встречи Безерра пытался пробить по воротам Руха, но Дидык заблокировал выстрел и Ледвий спокойно забрал мяч. На 15-й минуте Ротаню пришлось делать вынужденную замену из-за повреждения Безерры, а учитывая травму Филиппова и дисквалификацию Калюжного – это стало большой потерей для александрийцев.

В середине тайма Шабанов был первым на подборе, но его мощный выстрел прошелся над воротами. На 33-й минуте Шепелев убежал по левому флангу, вышел один на один и с острого угла бил между ног Ледвию – кипер Руха успел сгруппироваться и выбить на угловой.

Александрия поджимала, метр за метром подступаясь к воротам соперника, и в конце сумела пробить защиту львовян перед самым перерывом: Мишнев с линии штрафной мощно пробил из-под защитника в угол ворот.

На 54-й минуте Ковалец едва не удвоил преимущество Александрии, пробив с линии штрафной впритирку с левой стойкой. Команды продолжили выполнять огромный объем работы, разрушая атаки друг друга.

На 64-й минуте Виталий Пономарев сделал ряд замен, выпустив, в том числе Бабукара Фаала. И уже через мгновение гамбийский нападающий отблагодарил тренера за доверие, сравняв счет головой после навеса от Карабина.

В середине второго тайма Александрия получила право на опасный штрафной: Смирный вместо удара отпасовал в центр, но попытку Мартынюка заблокировали защитники. Впоследствии Ледвий героически потянул удар Козака с разворота. Эмоциональное завершение матча прошло в обоюдных атаках, с большим количеством желтых карточек (свой уже традиционный "горчичник" заработал и Руслан Ротань – ругань тренера александрийцев в сторону судей, которую было легко прочитать по губам, неприятно поражала). В конце концов, все завершилось феерией для хозяев и трагедией для гостей.

Ничья принесла Руху 30 очков и подняла на восьмую строчку турнирной таблицы УПЛ, Александрия с 54-мя баллами вторая – отставание от Динамо увеличилось уже до 6 пунктов.

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