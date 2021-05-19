"Нет какого-то определенного срока контракта. Отношения построены на доверии и взаимопонимании, есть осведомленность, что существуют определенные задачи.

Александрия поставила амбициозные цели новоиспеченному наставнику

Если все будет хорошо, то Юрий Гура будет работать. Если есть прогресс и выполняется задача, человек будет работать. Другие кандидатуры не рассматривались. Те варианты, которые писались в СМИ, не соответствуют действительности", – цитирует Китаева сайт ТК Футбол.

Напомним, Юрий Гура накануне официально возглавил Александрию. До этого 44-летний специалист долгое время находился в структуре "желто-черных", в частности тренировал команду U-19.

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