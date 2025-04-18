Александрия приехала в Полтаву, имея серьезные пробоины в составе. Из-за травм сыграть не смогли Филиппов, Безерра и Кампуш – ключевой форвард, вингер и центрбек. Этот факт давал надежду для Ворсклы, которой надо было выбираться из четверки аутсайдеров.

Из-за воздушной тревоги начало матча дважды переносили, а через шесть минут после стартового свистка прозвучала третья сирена. Возможно, она немного выбила хозяев из колеи, ведь они были очень активными в дебюте встречи. Уже на 2-й минуте "зелено-белые" заработали угловой, а подачу с него замкнул Павлюк – мимо дальней штанги!

Этот удар оказался единственным для Ворсклы в первом тайме. В дальнейшем балом заправляла Александрия, которая создала три момента из шести выстрелов. Все три были конвертированы в голы.

Счет был открыт на 7-й минуте, сразу после возобновления игры. Кравченко после розыгрыша углового прострелил в зону перед штрафной, откуда мощно вколотил Мишнев – Исенко парировал, а Ковалец сыграл на добивании. 0:1.

На 35-й гости удвоили свое преимущество. Малыш потерял равновесие в метрах десяти от собственной штрафной площади, а Шепелев перехватил мяч – так возникла контратака 4-в-3 в пользу Александрии. Владимир отдал пас справа Козаку, а тот перевел сферу на левый край под удар Цари. 0:2!

В компенсированное же время подопечные Руслана Ротаня праздновали разгром. Ковалец шикарным разрезным пасом выводил Шепелева один на один, однако экс-динамовец не смог нормально обработать мяч – впрочем, он успел выполнить прострел под замыкание Цари. 0:3! Албанский вингер оформил свой первый дубль в УПЛ.

Казалось, что во втором тайме уже нет смысла. Юрий Максимов заменил главных виновников во втором и третьем пропущенном голах (Малыша и центрбека Фернана), выпустив Ндукве и Бацулу. Не помогло. Полтавский коллектив ничего интересного не создавал.

Руслан Ротань постепенно снимал лидеров (Козака, Шепелева и Мишнева) и ждал финального свистка. Шепелева заменили с подозрением на повреждение, хотя поле Владимир покинул на своих двоих. Александрия контролировала игру.

Юрий Максимов на 69-й минуте бросил в бой Мякушко и Челядина. Мало кто верил в успех этих перестановок, но они сработали! Уже на 73-й Мякушко продрался сквозь двух оппонентов на левом фланге и прострелил на линию штрафной, а Пердута то ли пробил неудачно, то ли хитро сбросил на Ндукве. Так или иначе, нападающий принял сферу и закрутил ее в дальнюю девятку! 1:3.

На 79-й Мякушко снова переиграл двух оппонентов, вырвавшись из-под бешеного давления и отправив мяч на правый угол штрафной. Там Крупский качнул Мартынюка и пробил с левой, но попытка оказалась слабой. Еще через шесть минут Мякушко то ли пробил в дальнюю девятку с дистанции, то ли так выполнил подачу – как бы там ни было, сфера приземлилась на внешнюю сторону сетки!

Александрия между этими эпизодами огрызнулась контратакой с проникающей передачей Кулакова на Джевани (оба вышли после перерыва). Вингер гостей ворвался в центр штрафной и пробивал в ближний угол, однако Исенко спас хозяев.

К сожалению для полтавчан, организовать еще один момент у ворот Ермакова не удалось. Финальный свисток зафиксировал победу Александрии, благодаря которой удалось сократить отставание от Динамо до трех очков – впрочем, киевляне свой матч начнут уже через полтора часа. Ворскла же остается в трех очках от зоны прямого вылета и в трех от спасительной двенадцатой позиции.