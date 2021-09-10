Программу тура открывало аграрно-областное дерби между Александрией и Ингульцом на КСК "Ника". Предыдущая встреча команд на этом стадионе завершилась победой хозяев со счетом 4:3, а новый сезон они начали, отобрав очки у грандов, поэтому сегодня болельщики могли ожидать очень интересный поединок. Ажиотаж был таким, что на трибуны пришел не только президент александрийцев, а и Владимир Шаран.

Сергей Лавриненко привез на "Нику" основу, которая перед матчами сборных громила Мариуполь и била Львов, а вот Юрий Гура удивил своими кадровыми решениями. Дисквалифицированного Бабогло в центре обороны заменил Мельник, который впервые в сезоне вышел на поле, хотя на этой позиции ожидалось появление опытного Дубры – Каспарс остался в запасе. Там же неожиданно оказались Ковалец и Спинелли.

Первый тайм дерби откровенно разочаровал. Скорости оставались невысокими, а моментов было очень мало. Петровцы имели всего две возможности открыть счет – обе произошли после забросов из глубины на ход Ситалу. На 10-й минуте он получил лонгбол, ворвался в штрафную и пробил в дальнюю девятку (получилось слишком высоко), а на 20-й Артем не смог дойти до ворот, проиграв единоборство Бухалу. На этом атакующая работа гостей и ограничилась.

У Александрии тоже было два момента, но они были очень серьезными. Так, на 30-й минуте Одарюк головой замкнул подачу Третьякова на дальнюю штангу, пробив метров с шести – мимо! На 36-й Мирошниченко вошел на правый край штрафной, качнул защитника и мощно выстрелил в дальний угол, однако Гальчук парировал. Кроме того, в активе хозяев можно вспомнить дальний удар Калюжного в створ (голкипер спокойно поймал мяч) и несколько перспективных прорывов в штрафную без острого завершения.

В целом же матч выглядел ровно и скучно. На перерыв команды отправились при нулях на табло, а после него на поле появился Ковалец – Кирилл заменил Демченко. Сразу с возобновлением игры подопечные Юрия Гуры добавили в активности, а больше всего выделялся Гринь. Уже на 47-й минуте он пробил с правого угла штрафной, а на 53-й неожиданно для всех Сергей вырвался один на один с Гальчуком! Хавбеку помог Салем, который не смог перехватить банальный лонгбол Калюжного. Гринь уверенно пробил мимо голкипера – 1:0!

Всего через две минуты после забитого мяча, Мирошниченко выполнил классный рейд по правому флангу, заработав стандарт в метрах 22-х от ворот. Бухал пробил с него значительно выше ворот, но перелом в матче чувствовался. Сергей Лавриненко попытался выровнять игру двойной заменой, бросив в бой Козака и Коваленко, однако на 58-й минуте хозяева создали еще один опасный момент – Третьяков получил пас пяткой от Ковальца и выстрелил с левого края штрафной. Его удар накрыли, но на добивании в центре штрафной оказался Одарюк. К счастью для гостей, Владимир тоже попал в защитника.

Давление подопечных Юрия Гуры едва не вылилось в пенальти на 67-й минуте. Ковалец получил проникающую передачу в штрафную и грамотно прикрыл мяч ногой, а Коробенко влетел в Кирилла в подкате. Хавбек долго лежал на газоне вместе с врачами, но Анатолий Абдула так и не указал на "отметку". VAR в матче не было.

После этого эпизода Ингулец проснулся. Всего через пять минут после эпизода с Ковальцом петровцы могли сравнять счет в результате скидки от Ситала на 11 метров и мощного удара Коваленко с разворота – получилось слишком высоко! На 77-й неоднозначный эпизод с подозрением на пенальти произошел у ворот хозяев: Плохотнюк ворвался на правый край штрафной и пробросил мяч мимо Билыка за считанные мгновения от столкновения с ним – в теории, за это можно было бы назначать пенальти. Впрочем, Анатолий Абдула свистнул фол против голкипера.

Александрия могла закрыть вопрос о победителе на 80-й минуте усилиями Ковальца, которому удался шикарный крученый удар в дальний угол с правого края штрафной, однако Гальчук парировал. Петровцы ответили серией подач и заблокированных ударов, но на 89-й минуте хозяева вновь были близки к взятию ворот: после неуклюжего удара Цурикова с левой половины штрафной, Спинелли мог подправить мяч с нескольких метров – впрочем, Клаудио не дотянулся к сфере.

Наказание за расточительность чуть не прилетело в компенсированное время с углового, на который пошел и Гальчук. Голкипер не смог пробить, а вот Плохотнюк головой замкнул навес – к сожалению для гостей, точно в руки Билыку. В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Александрии.

В результате этого успеха подопечные Юрия Гуры набрали 14 очков, поднявшись на вторую позицию в турнирной таблице. Ингулец же с 7 зачётными баллами держится на десятой строчке.

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