После 5-матчевой дисквалификации, выданной за неспортивное поведение в 1-м туре, в основу Александрии вернулся Кампуш. Мигель славится не только вспыльчивым характером, а и жесткостью игры – и уже на 7-й минуте полтавчане ощутили его стиль на себе. После одного из столкновений с португальцем нападающий Вивдич вынужден был покинуть поле, держась за ребро.

Этот эпизод стал одним из немногих интересных в первом тайме. Из игровых моментов вспоминается только две атаки. Так, Полтава могла забивать на 19-й минуте в результате ошибки александрийцев в розыгрыше – Мисюра перехватил мяч, вошел на правый край штрафной и пробил в дальний угол. Долгий спас хозяев, парировав ногой.

Александрия ответила аж в компенсированное время, зато сразу голом. Кулаков ворвался в штрафную после проникающего паса от Цари и вколотил с острого угла – Ермолов парировал, однако Андрей подхватил отскок и выкатил под удар Цари в пустые. 1:0! Именно с этим счетом команды и отправились в раздевалки.

Второй тайм тоже был небогатым на события. До 90-й минуты вспоминается только размен Мишнева и Галенкова. Первый пробивал с левого края штрафной (Ермолов выручил Полтаву), а второй стрелял с отскока с близкого расстояния – сейв был поистине героическим.

В конце встречи произошел очень странный эпизод с подкатом Мишнева в колено. Дмитрий очень высоко поднял ногу и получил желтую карточку – а потом судья пошел смотреть повтор... И оставил решение о желтой в силе!

На последних секундах Полтава могла спастись от поражения. Плахтырь получил скидку от Кононова и пробивал с нескольких метров, но попал в перекладину! В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Александрии!

