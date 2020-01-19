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Александрия сыграла вничью со Славией – украинцы спаслись от поражения, наказав соперника за ужасный фейл

19 января 20:45 202 Читати українською
Александрия сыграла вничью со Славией – украинцы спаслись от поражения, наказав соперника за ужасный фейл
ФК Александрия

Александрия не смогла обыграть Славию в товарищеском матче на турецких сборах.

Товарищеские матчи

Александрия – Славия – 2:2

Голы: Грицук 34 (п), Безбородько, 71 – Кириллов, 38, Тасевски, 59

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Украинцы вышли вперед благодаря пенальти, который реализовал Грицук. Однако болгарская команда смогла не только восстановить равновесие, но и выйти вперед. В конце концов, удача таки улыбнулась Александрии. Голкипер Софии допустил ошибку при передаче, за что его наказали Тейшейра и Безбородько.

Следующий спарринг подопечные Владимира Шарана проведут во вторник, 21 января, против еще одного представителя болгарского футбола – Черно Море (Варна).

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