Александрия сыграла вничью со Славией – украинцы спаслись от поражения, наказав соперника за ужасный фейл

Александрия не смогла обыграть Славию в товарищеском матче на турецких сборах.

Товарищеские матчи

Александрия – Славия – 2:2

Голы: Грицук 34 (п), Безбородько, 71 – Кириллов, 38, Тасевски, 59

Динамо не выиграло первый матч 2020 года – несколько дебютантов, чудеса Бущана и новый капитан как один из лучших

Украинцы вышли вперед благодаря пенальти, который реализовал Грицук. Однако болгарская команда смогла не только восстановить равновесие, но и выйти вперед. В конце концов, удача таки улыбнулась Александрии. Голкипер Софии допустил ошибку при передаче, за что его наказали Тейшейра и Безбородько.

Следующий спарринг подопечные Владимира Шарана проведут во вторник, 21 января, против еще одного представителя болгарского футбола – Черно Море (Варна).