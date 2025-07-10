Украинские команды продолжают подготовку к новому сезону на тренировочных сборах. Счета и обзоры товарищеских матчей – на "Футбол 24".

Товарищеские матчи

Рух – Эпицентр – 1:1

Голы: Притула, 17 – Сидун, 90+2

Дунайска Стреда (Словакия) – Александрия – 0:0

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Матч между двумя клубами УПЛ проходил в непростых погодных условиях – команды играли под проливным дождем, кроме того, спарринг дважды прерывали из-за воздушной тревоги.

Рух открыл счет на 17-й минуте. Притула забил дальним ударом почти с центра поля. Эпицентр сумел "спастись" в конце встречи, отличился Сидун. Следующий свой спарринг Рух сыграет в воскресенье, 13 июля. Львовяне сыграют со Сталью в польском Жешуве. Эпицентр 15 июля встретится с Буковиной.

Александрия в своем очередном матче на летних сборах встречалась с Дунайской Стредой. Игра проходила в равной борьбе с небольшим количеством голевых моментов. На 81-й минуте футболисты Александрии грубо ошиблись во время розыгрыша мяча, однако соперники не воспользовались моментом – игрок Стреды попал в штангу. Через несколько минут Артем Козак пробивал с убойной позиции, но мяч после удара пролетел рядом со стойкой. В итоге, игра завершилась нулевой ничьей.

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