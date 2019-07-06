Александрия сыграла результативную ничью в спарринге со Стандардом

Команда Владимира Шарана продолжает демонстрировать качественную игру и результаты на летних сборах.

Межсезонье-2019, товарищеский матч

Стандард – Александрия – 2:2

Голы: Карсела-Гонсалес, 12 Лестьен, 64 – Довгий, 18, Третьяков, 34

Стартовый состав Александрии: Панькив, Пашаев, Бабогло, Бухал, Стецьков, Гречишкин, Банада, Довгий, Лучкевич, Безбородько, Третьяков.

Быстрый гол бельгийцев не смутил бронзового призера УПЛ. Еще в первом тайме Алексей Довгий и Максим Третьяков переломили ход встречи, и на перерыв победителем вышла именно Александрия.

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Второй тайм получился не таким зрелищным. Зрители увидели лишь один мяч, к сожалению, им отличился соперник. Хавбек Максим Лестьен несколько испортил настроение "александрийцам", забрав у них победу в середине второй половины.