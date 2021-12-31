Александрия сыграет контрольный матч с чемпионом Казахстана – Шаран раскрыл планы на зимние сборы
Главный тренер Александрии Владимир Шаран рассказал о насыщенной программе клуба во время зимней паузы.
"Планируем собраться после отпуска 9 января. С этого дня будем работать в Александрии, в первую очередь делая акцент на физическую подготовку. Не знаем, какие будут погодные условия в то время, однако даже несмотря на это, есть возможность работать на искусственном поле.
Шаран озвучил трансферные планы Александрии во время зимней паузы
Первый этап подготовки продлится до 18 января, а после двух выходных команда планирует отправиться из Запорожья в Турцию. Там с 21 января до 11 февраля будут проходить два тренировочных сбора – сначала в Алании, а затем в Белеке.
На первом из них запланировано четыре спарринга, преимущественно с болгарскими и одной македонской командами. А на втором сыграем три или четыре контрольных матча, в одном из которых нашим спарринг-партнером будет казахстанский Кайрат. Подтверждение от этого клуба уже есть", – цитирует Шарана UA-Футбол.
Заметим, Кайрат – чемпион Казахстана 2020 года. Александрия завершила первую часть сезона УПЛ на восьмой строчке.
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