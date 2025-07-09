Александрия встречалась с венгерским Залаэгерсегом в рамках товарищеского матча. Счет и обзор встречи – на "Футбол 24".

Товарищеский матч

Залаэгерсег – Александрия – 1:0

Гол: (уточняется), 79

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Александрия в очередном товарищеском матче в рамках межсезонной подготовки встречалась с аутсайдером прошлого чемпионата Венгрии – командой Залаэгерсег. В сезоне 2024/2025 венгерский клуб занял 10 место, лишь на 3 балла опередив команды покинувшие элитный венгерский дивизион.

Первый тайм отчетного матча завершился без забитых мячей. А во втором тайме на 79-й минуте игрок венгерской команды подхватил мяч возле штрафной площадки и красивым обводящим ударом попал в девятку ворот Александрии. 1:0 – минимальное поражение команды Кирилла Нестеренко.

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