Александрия принимает Шахтер в рамках 18 тура УПЛ. Стартовые составы команд и линк на онлайн-трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Старт матча Александрия – Шахтер был запланирован на 13:00, но из-за воздушной тревоги поединок начнется позже. Смотреть игру онлайн можно на разных платформах из списка UPL.TV.

Шахтер раньше других украинских команд вышел из отпуска и успел вылететь из Лиги Европы от Марселя. "Горняки" отстают от лидера УПЛ на 6 очков, имея три игры в запасе. Александрия располагается в нижней части таблицы.

Александрия – Шахтер: анонс матча УПЛ: анонс матча УПЛ

Стартовые составы команд

Александрия: Шевченко, Ковалец, Калитвинцев, Кулаков, Шулянский, Логинов, Мартынюк, Калюжный, Кампос, Копина, Михайленко.

Запасные: Долгий, Кулаковский, Билошевский, Беляев, Скорко, Джевани, Смирный, Костышин, Шостак, Погорелый, Де, Ермаков.

Шахтер: Ризнык – Конопля, Бондарь, Матвиенко, Педриньо – Крыськив – Зубков, Бондаренко, Судаков, Кевин – Энигалду.

Запасные: Рудько, Траоре, Степаненко, Швед, Гочолеишвили, Сикан, Азаров, Цуканов, Мироши, Назарина, Невертон, Ракицкий.