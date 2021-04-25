Несколько недель назад этот матч получил бы статус центрального в УПЛ, но сейчас поединок между Александрией и Шахтером просто не имеет смысла. Обе команды остались без турнирных задач: "горняки" после поражения от Динамо в классическом проиграли чемпионство, а серебро при превосходстве над Зарей в семь очков и легком календаре потерять почти нереально – "желто-черные" же не смогут попасть в еврокубки через УПЛ, а битву за финал Кубка они проиграли.

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Даже тренеры могут расслабиться – Луиша Каштру с большой вероятностью сменит Роберто Де Дзерби, а вокруг Владимира Шарана слишком много слухов об отставке по завершению сезона. При этом вместе с ним клуб может покинуть и куча лидеров Александрии. Единственной мотивацией для обоих коллективов есть желание прекратить серию неудач – "желто-черные" проиграли четыре матча УПЛ подряд и вылетели из Кубка, а "оранжево-черные" настолько безвольно уступили в Классическом, что необходима какая-нибудь реабилитация.

С другой стороны, на оба коллектива ничего не давит, а значит болельщики могут надеяться на веселый поединок. Благо, Александрия умеет играть против Шахтера: в трех из четырех последних встреч подопечные Владимира Шарана отбирали очки (2:2, 1:1), а в чемпионском для "горняков" матче летом 2020-го они устроили перестрелку – 2:3. Эта команда олицетворяет все, что не любит и чего боится нынешний Шахтер – александрийцы умело закрываются и сводят игру к большому количеству подач, стандартов и единоборств. Чтобы бить такого соперника, нужно проявлять характер, поднимать темп и придумывать что-то нестандартное на чужой трети, однако с этим у коллектива Луиша Каштру большие проблемы.

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Главной проблемой дончан, кроме настройки на матчи УПЛ, следует назвать именно отсутствие гибкости в атакующей работе. Без Исмаили и Тайсона "горняки" стали реже врываться в штрафную и стали отдавать не такие хорошие передачи – пока только Марлос эффективно продвигает мяч на последней трети поля, однако ему уже не хватает темпа и вариантов обыгрышей. Это отразилось и на результативности Мораеса, которого теперь тоже нет – форвард получил травму колена и вылетел на полгода. Проблемы с дистрибуцией Шахтер пытается компенсировать дриблингом Тете и Соломона, но в матчах против закрытых команд этого мало.

В обороне же Шахтер выглядит просто ужасно, а сейчас еще и вылетел Матвиенко. Даже Львов забил этой защите три гола. Это – хороший сигнал для Александрии, но способность воспользоваться этими проблемами вызывает большое сомнение. Во-первых, в предыдущих матчах "желто-черные" выглядели очень бедно в креативной работе, а во-вторых – команда устала физически и морально после 120 минут против Зари в Кубке. Конечно, можно провести ротацию, однако вряд ли она может быть широкой.

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Кадровая ситуация

Травмированные: Мораес, Коноплянка, Исмаили (Шахтер)

Дисквалифицированы: Матвиенко, Майкон (Шахтер)

Отсутствуют по другим причинам: Бондаренко (условия аренды) – Алан Патрик (не попал в заявку)

Ориентировочные составы на матч Александрия – Шахтер

Александрия: Панькив – Пашаев, Бабогло, Дубра, Вантух – Гречишкин – Лучкевич, Ковалец, Банада, Третьяков – Ситало

Шахтер: Трубин – Додо, Бондарь, Кривцов, Корниенко – Степаненко – Тете, Марлос, Антонио, Соломон – Дентиньо

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Как показал матч против Динамо, александрийцы способны качественно закрыться и держать необходимый результат максимально долго. Чтобы преодолеть оборонительные стены "желто-черных", необходимо поддерживать очень высокий темп, не терять мяч и искать тонкие варианты для передач – в обороне же необходимо ограничить количество стандартов. Может так Шахтер? Конечно, да, но теоретически. На практике же подопечные Луиша Каштру имеют проблемы в организации, а о мотивации на УПЛ со стороны бразильцев вообще лучше промолчать. Если команда на Динамо не настроилась, то что говорить о встрече без турнирного значения?

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Перестрелки сегодня точно ожидать не стоит, ведь Александрия слишком утомлённая матчем против Зари. Впрочем, вымучить очередную ничью с "горняками" команде Владимира Шарана вполне по силам – благо, привозная оборона дончан сегодня еще и понесла серьезные потери. Да и о болельщиках на трибунах не стоит забывать – их поддержка заводит хозяев. Конечно, Шахтер все равно остается фаворитом, но для побед над такими командами, как Александрия, обычного преимущества в классе может не хватить.

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