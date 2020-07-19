Александрия – Шахтер: анонс матча УПЛ

Пока Динамо, Десна и Заря решают, как распределить медали, Александрия и Шахтер сыграют в своё удовольствие в последнем туре текущего сезона. Обе команды не имеют турнирных задач и наигрывают ближайший резерв, да ещё и побеждают при этом. Предыдущая встреча этих коллективов едва не завершилась срывом чемпионской вечеринки дончан в матче с пятью голами, поэтому сегодняшний поединок должен получиться интересным.

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Александрию после двух подряд разгромов по 1:5 и поражения от Колоса похоронили заживо, а Владимира Шарана в СМИ уже успели уволить. Впрочем, команда сумела утереть нос критикам, собравшись и отобрав очки у Зари с Динамо (по 2:2), а затем ещё и ослабленным составом выиграв в Десны (1:3) – причем это был важнейший матче в истории черниговцев. Да, игра александрицев остаётся простенькой, прагматичной, от обороны всем составом ради контратак и стандартов, но это работает. Тот же Шахтер с трудом сумел остановить эту машину – по сути, та победа со счётом 3:2 была одержана на классе. Правда, сегодня Александрия не станет умирать за результат, ведь впереди борьба в плей-офф УПЛ за еврокубки. Лишних травм никому не надо.

Шахтер после чемпионства играет в полноги и пачками отправляет основных футболистов в непродолжительные отпуска, но и это не помешало победить Динамо с Десной, а также отобрать очки у Зари. В глаза бросалась разница в игре с бразильцами и без них – причём это касается не только опытных лидеров, но и юных Додо, Антонио и Сиприано.

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Преимущество "кудесников мяча" над украинской молодежью особенно сильно ощущалось в матче с Колосом – бразильцы организовали два гола, в то время как Сикан запорол выход один на один и затормозил в нескольких моментах, а Мудрик, Вакула и Пихалёнок просто растворились. Конечно, они ещё не привыкли к скоростям Шахтера, но шанс упущен. Не факт, что в следующем сезоне будет ещё один, но сегодня у Луиша Каштру банально нет выбора. Новой возможностью выстрелить наши парни обязаны воспользоваться любой ценой.

Кадровая ситуация

Александрия не сможет рассчитывать на Андрея Запорожана, а о других травмированных игроках или тех, чьё участие под вопросом, пресс-служба традиционно молчит. Можем только гадать на кофейной гуще. Так, Артем Ситало после легкого повреждения с Динамо пропускал матч и сейчас, вероятно, его поберегут. Павла Пашаева на предыдущие два матча не заявляли, а фото или видео с тренировок клуб не предоставляет. О намерении дать отдых лидерам информации также не было. Точно известно только отсутствие дисквалифицированных – вот такой он, украинский топ-футбол.

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У Шахтера дисквалификации нарвались Давит Хочолава и Жуниор Мораес, а в отпуск отправились Андрей Пятов, Сергей Кривцов, Тарас Степаненко, Тайсон, Додо и Алан Патрик. Индивидуально тренировались Виктор Коваленко, Евгений Коноплянка и Фернандо, а Исмаили хоть и бегает вместе с ними, но вернётся к игре нескоро. Словом, сегодня нужно ожидать экспериментальный состав.

Ориентировочные составы на матч Александрия – Шахтер

Александрия: Билык – Мирошниченко, Бухал, Бабогло, Вантух – Довгий – Лучкевич, Ковалец, Банада, Третьяков – Шастал

Шахтер: Трубин – Вакула, Витао, Матвиенко, Сиприано – Пихалёнок, Майкон – Тете, Соломон, Мудрик – Сикан

Прогноз "Футбол 24" – 2:1

Сценарий матча, вероятно, не будет сильно отличаться от того, что мы увидели в поединке Шахтера против Колоса. Молодёжь "горняков" будет долбиться об оборону хозяев, а гол организует кто-то из бразильцев – правда, теперь у дончан нет ни одного топ-игрока на усиление, кроме Марлоса и, с натяжкой, Антонио. Встреча будет сложной и голы, вероятно, побывают в воротах обоих голкиперов.

Следует заметить, что Владимир Шаран не любитель массовой ротации, а с результативностью лидеров у "желто-чёрных" всё супер – в последних трех матчах они забивали не менее двух голов. В то же время, во всех поединках даже основа Шахтера ужасно работала при стандартах соперника – а для александрийцев они являются хлебом насущным. Сейчас же у "горняков" должен выйти явно ослабленный состав.

В конце концов, опытные подопечные Владимира Шарана физически мощнее молодых звёзд дончан, что негативно скажется на проценте выигранных единоборств. Сумма этих фактов позволяет сделать рискованный прогноз – Александрия победит Шахтер. По крайней мере, для этого есть все предпосылки.

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