Журналист Игорь Бурбас рассказал о травме вингера Александрии Хуана Безерры, который рискует больше не сыграть в этом сезоне.

"Поговаривают, что Безерра выпал до конца сезона. В прошлой программе я говорил, что он вернется в следующем туре. После этого его состояние стало ухудшаться.

Шахтер и Александрия получили наказание за поведение в четвертьфинале Кубка Украины – "горняки" заплатят значительно меньше

Было проведено еще одно обследование. Якобы с мышцами все ок, но с позвоночником какие-то там проблемы. Есть риск, что до конца сезона он уже не сыграет в УПЛ", – поделился Бурбас в программе BurBuzz.

Стоит добавить, что Безерра – не единственная потеря Александрии в конце сезона. Так, в лазарете также находятся Александр Филиппов, Никита Шевченко и Антон Боль. В текущем сезоне Беззера провел 26 матчей за Александрию, забил 6 голов и отдал 5 ассистов.

Александрия удержала победу над Ворсклой, забив трижды за тайм – дубль Цары ухудшил шансы полтавчан на выживание