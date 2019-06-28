Александрия победила Андерлехт в контрольном матче

В рамках предсезонной подготовки Александрия переиграла Андерлехт.

Товарищеские матчи

Андерлехт – Александрия – 1:2

Голы: ? – Ковалец, Безбородько

Состав Александрии: Панькив – игрок на просмотре, Бабогло, Бухав, Лучкевич – Гречишкин, Банада – Протасов, Ковалец, Задерака – Ситало

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Александрия вырвала победу у Андерлехта в контрольном матче. Команды проводили достаточно ровный первый тайм, и Андерлехт открыл счет с пенальти. Впрочем, еще до перерыва Ковалец сравнял счет. Во втором тайме команды имели несколько возможностей, и Александрии удалось вырвать победу благодаря голу Безбородько.