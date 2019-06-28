toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Украина
ТРАНСФЕРЫ ШАХТЕР УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ДИНАМО КИЕВ КОПА АМЕРИКА-2019

Александрия победила Андерлехт в контрольном матче

21:33 200 Читати українською
Александрия победила Андерлехт в контрольном матче
Александрия на тренировочном сборе / твиттер ФК Александрия

В рамках предсезонной подготовки Александрия переиграла Андерлехт.

Товарищеские матчи

Андерлехт – Александрия – 1:2

Голы: ? – Ковалец, Безбородько

Состав Александрии: Панькив – игрок на просмотре, Бабогло, Бухав, Лучкевич – Гречишкин, Банада – Протасов, Ковалец, Задерака – Ситало

Динамо проиграло Полесью – потенциальный новичок Матар отдал голевой пас и упустил множество моментов

Александрия вырвала победу у Андерлехта в контрольном матче. Команды проводили достаточно ровный первый тайм, и Андерлехт открыл счет с пенальти. Впрочем, еще до перерыва Ковалец сравнял счет. Во втором тайме команды имели несколько возможностей, и Александрии удалось вырвать победу благодаря голу Безбородько.

blog_ava
"Хватало на ресторан", – Пятов рассказал о щедрые подарки от Ахметова
13:15
828
Теги
Кирилл Ковалец Кирилл Ковалец Андерлехт Андерлехт Александрия Александрия
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
15
мин
Колумбия
02:00
Чили
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук