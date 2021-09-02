Александрия разорвала контракт со старожилом команды
08:00 - Читати українською
Александрия решила попрощаться с еще одним важным игроком предыдущих сезонов.
Контракт полузащитника Дмитрия Шастала расторгнут по соглашению сторон, информирует официальный сайт клуба.
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Хавбек выступал за Александрию с марта 2018 года. В футболке "желто-черных" Шастал провел 72 официальных матча, отличился 9 голами и 6 ассистами. Ранее он играл за Энергию, Полтаву и Колос.
Напомним, Александрия с 11 добытыми очками в 6 турах занимает шестую строчку УПЛ.
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