Контракт полузащитника Дмитрия Шастала расторгнут по соглашению сторон, информирует официальный сайт клуба.

Шедевральные голы, фейл голкипера и неудачная копия Ибрагимовича в видеообзоре матча Черноморец – Александрия – 2:2

Хавбек выступал за Александрию с марта 2018 года. В футболке "желто-черных" Шастал провел 72 официальных матча, отличился 9 голами и 6 ассистами. Ранее он играл за Энергию, Полтаву и Колос.

Напомним, Александрия с 11 добытыми очками в 6 турах занимает шестую строчку УПЛ.

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