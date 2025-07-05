Вице-чемпион Украины Александрия потерпела поражение от Риеки (1:4) во время подготовки к следующему сезону. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Товарищеский матч.

Риека – Александрия – 4:1

Голы: Майсторович 7, Чоп 33, Гояк 83, Юрич 88 – Жота 73

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Александрия провела свой первый матч на летних сборах в Австрии. Подопечные Кирилла Нестеренко разгромно уступили действующему чемпиону Хорватии Риеке.

Хорватский клуб быстро завладел преимуществом, забив два гола в первом тайме. А в конце матча Риека довела счет до разгромного. Единственным мячом за украинскую команду отметился португальский новичок "горожан" Жота. Следующий спарринг Александрия сыграет против 7 июля против венгерского Залаэгерсега.

Напомним, что Александрия начнет свой сезон матчами второго раунда отбора Лиги конференций. Клуб встретится с побежденной командой противостояния АЕК (Ларнака, Кипр) / Партизан (Сербия). Матчи состоятся 24 и 31 июля.

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