Соперники подошли к этому матчу, выиграв по три предыдущих поединка. Карпаты находились на пятом месте, а Александрия вообще делила лидерство с Динамо. Команда Руслана Ротаня в домашних матчах лишь раз потеряла очки (ничья с Рухом), поэтому справедливо была фаворитом.

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Уже на самом старте хозяева могли закрепить этот статус. Безерра прошел по флангу и отдал передачу на Беляева. Тот бил классно, но и Кемкин продемонстрировал, что находится в воротах не для красоты. После этого в игре был определенный паритет, много борьбы, эмоций, но мало моментов.

Ключевым в первом тайме стал эпизод на 35 минуте. Очередной рейд Безерры защитники Карпат смогли остановить лишь фолом, сбив бразильца рядом со своей штрафной. Бить взялся Мигель Кампос, исполнив все просто великолепно, – перебросил стенку так, что Кемкин не имел шансов спасти.

Не успел начаться второй тайм, как Карпаты снова пропустили. Жан Педросо опрометчиво сыграл против Безерры в собственной штрафной – пенальти. Снова ответственность за удар легла на Кампоса, и тот снова не подвел.

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Совсем в тяжелой ситуации оказались львовяне и, если честно, не очень то и имели шансы из нее выйти. Разве момент Стенио можем вспомнить. Зато в Александрии были попытки Мишнева, а Кулаков вообще должен был забивать третий, однако прекрасно сыграл Кемкин. Вскоре же Александр стал антигероем, когда сбил Кирилла Ковальца. Еще один пенальти для Кампоса, и центральный защитник хозяев оформил хет-трик.

Финальный свисток зафиксировал разгромную победу Александрии, которая хотя бы временно единолично возглавила турнирную таблицу УПЛ. Карпаты пока остались пятыми, но могу потерять эту позицию даже сегодня.